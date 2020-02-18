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Министерство финансов РК
Министерство финансов РК
Вчера, в 17:18

Назначен глава ДЭР по ВКО

Руководителем Департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области назначен Талгат Кайыпберген.

В соответствии с приказом первого заместителя премьер-министра РК - министра финансов РК Смаилова на должность руководителя Департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК назначен Талгат Кайыпберген, сообщили в пресс-службе ДЭР ВКО.

Вновь назначенный глава ДЭР региона имеет юридическое образование, стаж работы в правоохранительных органах РК составляет более 20 лет.

Ранее Талгат Кайыпберген занимал должность заместителя руководителя Департамента экономических расследований по Алматы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

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