Назарбаев выступил с предложением связать ЕАЭС и Организацию тюркских государств

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил развивать прямые контакты между Евразийским экономическим союзом, Европейским союзом, Шанхайской организацией сотрудничества и недавно созданной Организацией тюркских государств. Об этом сообщает официальный сайт Назарбаева Elbasy.kz.

Такое заявление он сделал во время выступления на заседании «Астана клуба».

Назарбаев указал на важность налаживания системного диалога между странами Евразии в целях упреждения новых кризисов. Основным каналом для этого, по его мнению, могут послужить региональные международные объединения, которые уже давно работают, в том числе и с третьими странами.

«В частности, на мой взгляд, настала пора развивать прямые контакты между Евразийским экономическим союзом, Европейским союзом, Шанхайской организацией сотрудничества и недавно созданной Организацией тюркских государств. В этой связи предлагаю создать четырехсторонний экономический форум „Большая Евразия“, где наши страны могли бы обсуждать и продвигать все возможности кооперации в Евразии», — сказал Назарбаев.

Кроме того, он подчеркнул необходимость укрепления институтов диалога и доверия в Большой Евразии, особенно в ее азиатской части. В этом контексте Назарбаев предложил превратить Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в центральный элемент архитектуры безопасности в Азии.

«Считаю, что СВМДА как открытая и инклюзивная структура может стать оптимальной платформой для налаживания всеобъемлющего диалога в Азии. В следующем году — в год 30-летия создания СВМДА — планируется провести его юбилейный саммит. Выступаю за то, чтобы за счет хорошей содержательной подготовки к этому мероприятию на высшем уровне Евразия получила шанс на прорыв в процессе обеспечения и укрепления азиатской безопасности и стабильности», — заключил Назарбаев.

Фото: elbasy.kz