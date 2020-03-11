Национальный Банк РК принял решение о повышении уровня базовой ставки до 12%

Национальный Банк Республики Казахстан принял внеочередное решение по уровню базовой ставки, обусловленное необходимостью поддержания стабильности цен на фоне негативного влияния рисков со стороны внешнего сектора.

С 10 марта 2020 года базовая ставка установлена на уровне 12% годовых с расширением процентного коридора до +/- 1,5 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 13,5% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 10,5%.

Решение о повышении базовой ставки принято в ответ на резкое изменение ситуации в мировой экономике. Значительное расширение географии распространения коронавируса COVID-19 стало главным фактором ухудшения перспектив экономического развития стран – основных потребителей казахстанского экспорта, таких как Китай и Европейский союз.

Цена на нефть марки Brent 9 марта 2020 года резко снизилась в результате недостижения договоренностей участниками заседания ОПЕК+ об условиях сделки по сокращению добычи нефти. Ее котировки находились на уровне 31-36,5 долл. США за баррель с максимальным снижением в течение дня более 30%.

Денежно-кредитная политика Национального Банка, проводимая в рамках инфляционного таргетирования, направлена на предупреждение распространения последствий внешнего шока на экономику страны, обеспечение макроэкономической стабильности и защиту тенговых активов.

Национальный Банк сохраняет приверженность режиму свободно плавающего обменного курса национальной валюты. При необходимости будут проводиться валютные интервенции для обеспечения стабильности финансовой системы.

Национальный Банк непрерывно проводит мониторинг ситуации на внутренних денежном и валютном сегментах, а также мировых сырьевых рынках и при необходимости примет дополнительные меры финансовой стабильности. Очередное решение Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 16 марта 2020 года в 15:00 по времени г. Нур-Султан.