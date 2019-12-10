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Национальный банк РК
Национальный банк РК
10.12.2019

Национальный Банк РК переедет в столицу

Весной следующего года головной офис Национального Банка Казахстана планирует переезд в столицу. 

Об этом сегодня на брифинге в Алматы заявил Глава Национального Банка - Ерболат Досаев. По его словам, строительство собственного офиса не завершено, банк будет арендовать здание. Ерболат Досаев также отметил, что Алматы остаётся деловым центром страны. Здесь будет располагаться офис агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Значительных изменений в управлении и ситуации в банковском секторе не ожидается. 

Ерболат Досаев, председатель Национального банка РК: - Никто за Национальным Банком переносить свои хэдхортеры в нашу столицу, по моему, не собирается. Всё нормально. Потому что Алматы остается финансовым центром нашей страны. И будет так развиваться. Тем более – я еще говорю – все международные финансовые организации остаются здесь. Национальный Банк намерен открыть постоянное представительство в городе Алматы. Для лучшей коммуникации – как и с Агентством, так и с финансовым сообществом. Предполагается, что вся работа, которая будет проводиться по финансовой стабильности, будет проходить на площадке города Алматы.

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