Национальный Банк РК переедет в столицу

Весной следующего года головной офис Национального Банка Казахстана планирует переезд в столицу.

Об этом сегодня на брифинге в Алматы заявил Глава Национального Банка - Ерболат Досаев. По его словам, строительство собственного офиса не завершено, банк будет арендовать здание. Ерболат Досаев также отметил, что Алматы остаётся деловым центром страны. Здесь будет располагаться офис агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Значительных изменений в управлении и ситуации в банковском секторе не ожидается.