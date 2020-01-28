Национальную платежную систему в Казахстане создадут до октября
За первые десять месяцев этого года планируется разработать программу национальной платежной системы. Такие планы озвучил глава Нацбанка Ерболат Досаев.
За первые десять месяцев этого года планируется разработать программу национальной платежной системы. Такие планы озвучил глава Нацбанка Ерболат Досаев.
Председатель финрегулятора отметил, что для Нацбанка приоритетными являются вопросы борьбы с теневой экономикой, а также повышения доли безналичных расчетов.
Отметим, что вопрос о создании подобной системы впервые встал еще четыре года назад, в 2016 году. Однако тогда предыдущий руководитель финрегулятора Данияр Акишев отмечал, что речь идет не о создании отдельной системы, а о технических улучшениях в уже действующей.
Он также отмечал, что это коснется в первую очередь банков второго уровня.
На данный момент казахстанские банки активно работают с тринадцатью международными платежными системами. Их перечень можно посмотреть на официальном сайте финрегулятора.
Самые популярные среди казахстанских банков платежные системы - Visa, MasterCard, UnionPay, American Express и другие.