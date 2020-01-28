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Национальный банк РК
Национальный банк РК
Сегодня, в 6:09

НацБанк РК выпускает монеты номинальной стоимостью 200 тенге

Национальный Банк Республики Казахстан «28» января 2020 года выпускает в обращение биколорные циркуляционные монеты номинальной стоимостью 200 (двести) тенге образца 2020 года.

Дизайн монет выполнен в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет Национальной валюты – казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 12 декабря 2018 года № 804. В стилистике дизайна биколорных циркуляционных монет прослеживается симбиоз художественных элементов восточной и западной культур.

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