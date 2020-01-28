НацБанк РК выпускает монеты номинальной стоимостью 200 тенге

Национальный Банк Республики Казахстан «28» января 2020 года выпускает в обращение биколорные циркуляционные монеты номинальной стоимостью 200 (двести) тенге образца 2020 года.

Дизайн монет выполнен в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет Национальной валюты – казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 12 декабря 2018 года № 804. В стилистике дизайна биколорных циркуляционных монет прослеживается симбиоз художественных элементов восточной и западной культур.