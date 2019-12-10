НацБанк РК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,25% годовых

Национальный Банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,25% годовых с сохранением процентного коридора на уровне +/- 1 п.п.

Годовая инфляция складывается ниже ожиданий Национального Банка. Темпы роста реального ВВП постепенно ускоряются. С учетом текущего решения по базовой ставке инфляция сложится в пределах целевого коридора 4-6% на 2019-2020 годы.

Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься с учетом баланса внутренних и внешних рисков, которые будут определять уровень фактической инфляции и ее соответствие целевым ориентирам.