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Национальный банк РК
Национальный банк РК
10.12.2019

НацБанк РК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,25% годовых

Национальный Банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,25% годовых с сохранением процентного коридора на уровне +/- 1 п.п. 

Годовая инфляция складывается ниже ожиданий Национального Банка. Темпы роста реального ВВП постепенно ускоряются. С учетом текущего решения по базовой ставке инфляция сложится в пределах целевого коридора 4-6% на 2019-2020 годы. 

Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься с учетом баланса внутренних и внешних рисков, которые будут определять уровень фактической инфляции и ее соответствие целевым ориентирам.

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