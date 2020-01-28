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Национальный банк РК
Национальный банк РК
Сегодня, в 6:16

Нацбанк разработает проект Стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина председатель Национального Банка Ерболат Досаев доложил об исполнении поручений Главы государства, данных на расширенном заседании Правительства 24.01.2020.

«В соответствии с поручениями Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, которые были даны на расширенном заседании Правительства 24 января 2020 года, нами был согласован соответствующий план мероприятий Правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка», — сказал Е. Досаев.

В рамках мероприятий, закрепленных за Нацбанком, планируется проведение работы по нескольким направлением. В том числе — по повышению эффективности денежно-кредитной политики, обеспечению баланса между стабильностью финансовой системы и необходимостью общеэкономического развития, развитию валютного рынка и т. д.

Денежно-кредитная политика

Для повышения эффективности денежно-кредитной политики, заякорения инфляционных ожиданий и обеспечения долгосрочного фондирования экономики до конца марта т. г. будет разработан проект Стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года. После обсуждения с экспертным сообществом и согласования с заинтересованными государственными органами проект будет вынесен на рассмотрение Правления Национального Банка до 1 июля т. г.   

Баланс между финансовой стабильностью и экономическим ростом

В целях координации мер макроэкономической политики в марте т. г. будет заключено Соглашение между Правительством, Нацбанком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. 
В документе будет отражено продолжение начатой в 2019 году работы по координации макроэкономической политики и разработаны подходы к обеспечению баланса между стабильностью финансовой системы и необходимостью общеэкономического развития. 

В Соглашении будут отражены:

  • меры по повышению конкуренции на продовольственных рынках и эффективному контролю тарифов на регулируемые услуги;
  • вопросы развития рынка государственных ценных бумаг и выпуска преимущественно 2-5-летних облигаций;
  • усилия по дальнейшей диверсификации экспорта и импортозамещению;
  • продолжение работ по совершенствованию процедур банкротства, в частности принцип «один тенге – один голос», а также ограничение сроков проведения процедуры банкротства для повышения ее эффективности.

Развитие валютного рынка

В рамках работы по обеспечению сбалансированного развития валютного рынка и привлечения иностранного капитала в Казахстан, Национальным Банком совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка до 1 июля 2020 года будут внесены предложения по развитию рыночной инфраструктуры хеджирования валютных рисков. 

Это, с одной стороны, позволит перенаправить валютные средства на балансе финансовых организаций на кредитование экономики в национальной валюте. С другой стороны, появится инструмент защиты для иностранных инвесторов от валютных рисков, что, в конечном итоге, будет способствовать доведению объема инвестиций в основной капитал до 30% от ВВП.   

Развитие платежной системы

«Вопросы борьбы с теневой экономикой и повышение доли безналичных расчетов являются одной из основных приоритетных задач Нацбанка», — подчеркнул Е. Досаев. 

Для достижения поставленных целей Национальный Банк совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Правительством до 1 октября 2020 года разработает Программу развития национальной платежной системы. Национальная платежная система будет выстраиваться на взаимовыгодной основе для всех заинтересованных сторон.  

Финансовые технологии и инновации

«Вопрос дальнейшего развития финансовых технологий важен не только с точки зрения их внедрения в финансовую систему, а является ключевым фактором комплексного развития всего финансового сектора», — сказал Е. Досаев, отметив, что Национальным Банком совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка до 1 июля 2020 года будет разработан проект Концепции по развитию финансовых технологий и инноваций на 2020-2025 гг.

Статистика инвестиций

Как было отмечено Главой государства, привлечение прямых инвестиций является ключевым инструментом странового развития. 
Для получения более ясной картины, начиная с апреля 2020 года, Нацбанк будет ежеквартально публиковать статистику притока иностранных прямых инвестиций без учета нефтегазовой отрасли.
Координация всех мер по обеспечению финансовой стабильности и дальнейшим реформам финансового сектора будет обеспечиваться через созданный Совет по финансовой стабильности в соответствии с Указом Главы государства.

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