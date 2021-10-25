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В понедельник, в 9:35

Нацбанк повысил базовую ставку до 9,75%

Нацбанк повысил базовую ставку до 9,75%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 9,75% годовых.

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 9,75% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п. Об этом сообщает пресс-центр Нацбанка РК.

Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,75%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 8,75%.

Решение принято на фоне сохраняющегося проинфляционного давления в экономике, в результате которого инфляция формируется выше прогнозного диапазона 7,5-8,5% в 2021 году, роста цен на мировых рынках, ускорения инфляции в странах – торговых партнерах и высоких инфляционных ожиданий внутри страны.

По данным фининститута, внешний инфляционный фон остаётся неблагоприятным. Это обусловлено высокими ценами на продукты питания в мире, перебоями в цепочках поставок, ростом стоимости перевозок, сырья и энергоносителей, а также восстановлением внутреннего спроса. Индекс продовольственных цен ФАО в сентябре 2021 года вырос в годовом выражении на 32,8% в результате повышения цен на все подгруппы продовольственных товаров.

В Казахстане в сентябре 2021 года годовая инфляция составила 8,9%. Ускорение наблюдается по всем компонентам. Основной вклад в ускорение годовой инфляции продолжает вносить рост цен на продукты питания (4,5 процентных пункта из 8,9%).

"В условиях повышенного внешнего и внутреннего инфляционного фона Нацбанк продолжает нормализацию денежно-кредитной политики в целях вхождения в коридор 4-6% в 2022 году. Достижение данной цели также зависит от эффективной реализации правительством и местными исполнительными органами комплекса мер антиинфляционного реагирования. Национальный банк продолжит проведение дезинфляционной денежно-кредитной политики, в том числе на основе анализа результативности принимаемых антиинфляционных мер", – говорится в сообщении.

Фото: regnum.ru

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Нацбанк РККазахстан
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