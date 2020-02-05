Нацбанк отчитался о трансфертах из Нацфонда в январе

В январе 2020 года объем выделенных гарантированных трансфертов из Национального фонда составил 575 млрд. тенге.

В целях выделения гарантированных трансфертов был, прежде всего, использован остаток средств на тенговом счете Национального фонда, пополнение которого произошло ввиду больших нетто-поступлений в Национальный фонд в ноябре и декабре 2019 года.

С учетом остатка на тенговом счете, а также с учетом поступлений в Национальный фонд в январе 2020 года, для обеспечения выделения гарантированных трансфертов Национальный Банк проводил операции по конвертации валютных активов Национального фонда на общую сумму 489,4 млн. долл. США (185,9 млрд. тенге).