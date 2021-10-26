Нацбанк осторожно повышает ставку

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка 25 октября принял решение установить базовую ставку на уровне 9,75%, это повышение на 25 базисных пунктов. Центробанк России в прошлую пятницу подошел к повышению ставки более агрессивно – ставку там подняли сразу на 0,75 базисных пунктов до 7,5% годовых. В итоге реальная ставка, то есть стоимость денег минус их обесценивание, выраженное в инфляции в Казахстане — меньше процента, в России – всего 0,1%. Учитывая низкую базу прошлого года, российская реальная ключевая ставка перейдет в отрицательную зону, скорее всего, уже по итогам октября, казахстанская реальная базовая ставка, возможно, останется положительной до следующего решения регулятора.

Повышение всего на 25 базисных пунктов базовой ставки, тогда как многие аналитики ожидали повышения на 50 или даже аналогично российским 75 базисных пунктов – это компромиссное решение между угрозой высокой инфляции и экономическим ростом, который сдерживают высокие ставки. Нацбанк успешно лавирует между желанием некоторых популистов навесить на него мандат экономического роста и вместо тотального повышения ставки выбирает более мягкую политику.

Можно ли было поступить иначе? В качестве примера возьмем Турцию, где определенное политическое лобби победило, и в результате, несмотря на почти 20% инфляцию по итогам сентября, Центробанк Турции резко снизил базовую ставку на два процентных пункта с 18% до 16%. Как итог, то, что сейчас происходит в Турции, несомненно, войдет в учебники как еще один хрестоматийный пример того, что вмешательство популистской политики в монетарную ни к чему хорошему не приводит. Лира рухнула на 3% и обновила исторический антирекорд. Всего за год турецкая валюта потеряла более 27%, а реальная ставка в экономике Турции теперь равна почти минус 4%. Отрицательные ставки — это нормально (да и то условно) для развитых стран, но губительно для развивающихся. Турецкий урок должен стать хорошей иллюстрацией всем желающим в Казахстане резко снизить ставку.

Если вдруг Нацбанк Казахстана выберет такой путь – наша экономика вместо бурного роста, как хочется некоторым полулистам, получит коллапс, в частности, коллапс банковской системы, которая только недавно получила высокую оценку от S&P Global Ratings впервые за долгое время. Страна вместо роста экономики столкнется с ростом потребления из-за низкой стоимости денег, а также из-за оттока депозитов. Учитывая импортозависимость экономики — это кастострофически отразится не только на курсе, но и на инфляции, а значит - цены в 500 тенге за килограмм картофеля нам покажутся маленькими, ведь в случае пессимистичного сценария речь может идти и о 1 000, и 1 500 тенге за кило простого картофеля.

Главный враг Нацбанка сейчас — инфляционная спираль, это ситуация, когда из-за роста цен растут зарплаты и другие выплаты, в том числе и социальные, однако рост доходов увеличивает денежную массу, что ведет к дальнейшему увеличению цен. Учитывая, что сейчас почти половина всего бюджета страны — это различные социальные выплаты, то риск падения в инфляционную спираль достаточно значительный. А учитывая, что со следующего года будут ограничены трансферты из Нацфонда, а социальные выплаты нет — большая часть бюджета перейдет в часть «проедания».

Кстати, «внезапную» инфляцию, против которой выступил ЦБ РФ резким повышением ставки, могли вызвать раздачи средств перед выборами, которые активно проводило правительство соседней страны. Никогда еще «вертолетные деньги» не приводили только к росту экономики — это всегда сопровождалось и ростом инфляции.

Учитывая, что индекс продовольственных цен в сентябре вырос в годовом выражении на 32,8% – нас вполне вероятно в лучшем случае ждет еще один цикл повышения ставки, так как между бесконтрольной инфляцией и невысоким ростом экономики — всегда надо выбирать второе.

Андрей Чеботарев, аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане

Источник: Kapital.kz