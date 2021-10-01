Нацбанк Казахстана запустил сервис по выдаче электронных справок по курсам валют и базовой ставке

В Национальном Банке Казахстана сообщили, что с 30 сентября в пилотном режиме будет функционировать сервис по выдаче электронных справок по курсам валют и базовой ставке. Система предназначена для государственных органов, физических и юридических лиц и доступна в разделе «Электронные справки» на веб-портале Нацбанка.

В Нацбанке заявили, что сервис упрощает процесс предоставления статистических данных и значительно сокращает сроки получения электронных справок. Если для получения информации на бумаге требовалось в среднем от 2 до 5 рабочих дней, то новая система выдаст необходимую справку моментально.

С помощью нового сервиса пользователи смогут получить следующие сведения:

справку по ежедневным официальным курсам национальной валюты по отношению к иностранным валютам на выбранную дату или период;

справку по официальным курсам национальной валюты по отношению к иностранным валютам в среднем за месяц;

справку о размере базовой ставки (официальной ставки рефинансирования) НБК на выбранную дату или период;

информационное сообщение об официальных курсах иностранных валют к национальной валюте, установленных на определенную дату.

Для получения электронных справок не требуется регистрация на веб-портале, их подлинность подтверждается наличием QR-кода документа.

Отметим, что сервис является дополнительным способом для получения статистической информации. Физические и юридические лица по-прежнему вправе обращаться в НБК за получением справок на бумажном носителе в установленные законодательством сроки.

При выдаче электронных справок информация по курсам валют доступна на ежедневной и ежемесячной основе с 1 января 2010 года по тем иностранным валютам, по отношению к которым НБК устанавливает официальный курс тенге. Данные о размере базовой ставки доступны с 1 января 2001 года.

Фото: regnum.ru