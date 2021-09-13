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В прошлый понедельник, в 9:36

Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 9,5% годовых

Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 9,5% годовых

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан решил повысить базовую ставку с прежних 9,25% до 9,5% годовых.

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан решил повысить базовую ставку с прежних 9,25% до 9,5% годовых. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба финансового регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 9,5% годовых с процентным коридором +/- 1 процентный пункт. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,5%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 8,5%", - говорится в сообщении.

Причиной повышения ставки стало преобладающее проинфляционное давление в экономике, вызванным общемировыми инфляционными тенденциями роста цен на продовольствие и сырье, при опережающем восстановлении глобального спроса над возможностями выпуска. Усиливают это давление внутренние межсезонные шоки, активно восстанавливающийся потребительский спрос, а также рост цен на электроэнергию, газ и ГСМ. В результате годовая инфляция ускорилась до 8,7%. Инфляционный фон также усиливается повышенными инфляционными ожиданиями населения, которые в августе составили 8,8%.

26 июля Нацбанк повысил базовую ставку с 9% до 9,25% годовых.

Фото: akchabar.kg

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Нацбанк РК
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