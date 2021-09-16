  1. Главная
  2. Новости
В прошлый четверг, в 7:44

Нацбанк Казахстана начнет публиковать финансовые показатели кредитных товариществ и ломбардов

Нацбанк Казахстана начнет публиковать финансовые показатели кредитных товариществ и ломбардов

Национальный Банк Казахстана (НБК) сообщает о начале публикации показателей финансового сектора по кредитным товариществам и ломбардам.

Национальный Банк Казахстана (НБК) сообщает о начале публикации показателей финансового сектора по кредитным товариществам и ломбардам. Данная информация будет размещаться на сайте НБК на ежеквартальной основе.

Новый раздел включает в себя сводный бухгалтерский баланс и сводный отчет о прибылях и убытках, сведения об основных финансовых показателях (активы, обязательства, капитал) и структуру выданных микрокредитов.

Эти сведения позволяют обеспечить полный охват публикуемой статистики всех организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (микрофинансовые организации, кредитные товарищества, ломбарды). 

С финансовыми показателями можно ознакомиться в рубрике «Показатели финансового сектора/Микрофинансовые организации» в разделе «Статистика» на сайте Национального Банка Казахстана.      

Фото: tengrinews.kz

Поделиться
КазахстанНацбанк РК
Мнение экспертов
Эрик ФомичевВ прошлую пятницу, в 7:05Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
В прошлую пятницу, в 6:58На что обращать внимание при подписание кредитного договора
08.09.2021Как оформить кредит наличными через приложение Kaspi.kz
07.09.2021«Все, что нужно клиенту»: Уникальная карта от Банка ЦентрКредит
06.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.
Новостная лента
Все новости