NASA заключило контракт с пятью компаниями за доработку проекта лунного модуля на сумму $146 млн

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США выбрало пять компаний, которые должны оказать содействие в проведении разработок, касающихся применения в будущем лунного посадочного модуля. Сумма контракта составит $ 146 млн, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Как следует из документа, компании «доработают концепцию» аппарата. Они «помогут управлению обеспечить равномерный темп полетов экипажа на лунную поверхность» в рамках программы Artemis. Работа рассчитана на 15 месяцев.

В число компаний вошли Blue Origin, SpaceX, Dynetics, Lockheed Martin и Northrop Grumman. Blue Origin в рамках данного контракта получит $ 25,6 млн, SpaceX — $ 9,4 млн, Dynetics — $ 40,8 млн, Lockheed Martin — $ 35,2 млн, Northrop Grumman — $ 34,8 млн.

В апреле ведомство объявило о заключении контракта на сумму $ 2,9 млрд на конструирование посадочного модуля с компанией SpaceX, отклонив заявки Blue Origin и Dynetics. Свое решение космическое ведомство США объяснило ограниченными средствами и тем, что предложение SpaceX было самым выгодным. Blue Origin и Dynetics подали жалобу в контрольный орган Конгресса, в связи с чем исполнение контракта было приостановлено. В конце июля эта жалоба была отклонена.

Представители Blue Origin позднее подали иск в федеральный суд. Компания утверждает, что в NASA ненадлежащим образом оценили ее предложение по созданию модуля. Суд пока не вынес решения по данному делу. В августе космическое управление согласилось добровольно приостановить исполнение указанного контракта до 1 ноября.

NASA весной 2019 года объявило, что программа высадки астронавтов на Луну, получившая название Artemis, включает три этапа. Первый — вывод в космос в конце 2021 года с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй — облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту, что запланировано на 2023 год. На третьем этапе NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х годов.

В августе генеральный инспектор NASA Пол Мартин сообщил, что высадка астронавтов на Луну в 2024 году не представляется возможной в связи, в частности, с задержками в разработке скафандров.