NASA приостановило контракт со SpaceX по разработке лунного модуля из-за иска Blue Origin

Контракт приостановят до 1 ноября на время судебных разбирательств. Все стороны согласились на ускоренный график судебных разбирательств, пишет Reuters.

Слушание по делу назначено на 14 октября, а 1 ноября процесс должен завершиться. В NASA сообщили, что для этого представители агентства работают с министерством юстиции.

В апреле NASA выбрало SpaceX для разработки посадочного модуля $2,9 млрд, который доставит в 2024 году двух астронавтов на поверхность Луны и обратно. В тендере также участвовали Blue Origin и Dynetics, которые пытались оспорить итоги конкурса и обратились в Счётную палату США.

В июле Счётная палата отклонила протест компаний. В конце июля Безос предложил NASA покрыть до $2 млрд расходов в обмен на контракт на лунный модуль, а также предложила оплатить более $1 млрд за разработку и запуск элемента посадочного модуля, чтобы снизить риски для астронавтов.

16 августа Blue Origin обратилась в суд. Джефф Безос считает, что NASA «положило конец конкуренции на долгие годы», выбрав для проекта только SpaceХ.