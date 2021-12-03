  1. Главная
  2. Новости
В прошлую пятницу, в 2:57

NASA подписало соглашения о разработке космических станций с тремя компаниями

NASA подписало соглашения о разработке космических станций с тремя компаниями

NASA подписало три соглашения с американскими частными компаниями Nanoracks, Blue Origin и Northrop Grumman на разработку проектов космических станций.

NASA подписало три соглашения с американскими частными компаниями Nanoracks, Blue Origin и Northrop Grumman на разработку проектов космических станций, которые в будущем заменят Международную космическую станцию (МКС), сообщило в четверг американское космическое управление.

Общая сумма средств, которую NASA выплатит на проектирование новых станций, составляет $415,6 млн.

"NASA намерено продолжить беспрерывное пребывание США на низкой околоземной орбите посредством перехода от использования Международной космической станции к другим платформам. Эти выплаты простимулируют разработку американским частным сектором коммерческих независимых космических станций, которыми будут пользоваться как государство, так и частные предприятия", - отмечается в сообщении NASA.

В 2019 году NASA анонсировало проект Commercial LEO Destinations (CLD), в рамках которого частные аэрокосмические компании получат финансирование для создания "экономической среды" на низкой околоземной орбите. Одним из важных пунктов, согласно докладу, является создание космических станций для транспортировки коммерческих грузов и проведения научных экспериментов.

Среди необходимых условий - возможность разместить на станции, по крайней мере, двух астронавтов, обеспечить постоянное присутствие экипажей на станции, гибкий график ротации экипажей, включая возможное проживание астронавтов в течение шести месяцев, года и дольше, а также обеспечение условий для комфортного проживания людей. В докладе отмечалось, что NASA выделит компаниям (в количестве до четырёх) на осуществление проекта до $400 млн на период с 2022 по 2025 год. Выплаты будут осуществляться по мере прохождения компаниями этапов, согласованных с NASA.

Фото: TASS

Поделиться
СШАМировые новости
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
Вчера, в 11:24#картакарта от БЦК: увеличен кредитный лимит до 7 млн тенге
Вчера, в 9:11В каком банке оформить кредит для ИП в 2021 году
29.11.2021Кредит рефинансирования: что это такое и кому подходит?
26.11.2021Разновидности потребительских кредитов для физических лиц
Новостная лента
Все новости