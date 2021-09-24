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Вчера, в 11:17

Народный банк Китая запретил любую деятельность, связанную с криптовалютами

Народный банк Китая запретил любую деятельность, связанную с криптовалютами

Народный банк Китая (PBOC) в пятницу объявил о незаконности любой деятельности, связанной с криптовалютами, и пообещал принять жесткие меры на рынке.

Народный банк Китая (PBOC) в пятницу объявил о незаконности любой деятельности, связанной с криптовалютами, и пообещал принять жесткие меры на рынке, сообщает CNBC.

«Финансовые учреждения и небанковские платежные организации не могут предлагать услуги для деятельности и операций, связанных с виртуальными валютами», — говорится на сайте НБК.

Под запрет попадают услуги, предлагающие торговлю, выпуск токенов и производных инструментов на криптовалюты. По заявлению НБК, услуги зарубежных криптобирж, предоставляемые в материковом Китае, также являются незаконными.

«Услуга по обмену виртуальной валюты за рубежом с помощью Интернета, предлагаемая местным жителям, также считается незаконной финансовой деятельностью», — цитирует сайт CNBC.

Это не первый раз, когда Китай жестко обращается с криптовалютами. Ранее в этом году Пекин объявил о подавлении крипто-майнинга — энергоемкого процесса, который обеспечивает создание токенов и проверку транзакций. Это привело к падению скорости обработки транзакций в биткоинах, поскольку многие майнеры отключили оборудование.

Биткоин теряет более 3% на этих новостях, торгуясь по $42 404. Эфириум упал на 7,5%, Лайткоин снизился на 5%, Binance Coin — на 7%, Solana — на 8%, Dogecoin и Cardano потеряли по 7%.

Фото: verdict.com

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БиткоинКриптовалютаКитай
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