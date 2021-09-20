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Налоговое управления Китая намерено регулярно проверять налоговые выплаты актеров и блогеров

Налоговое управления Китая намерено регулярно проверять налоговые выплаты актеров и блогеров

Китайские власти будут регулярно проверять актеров, звезд и блогеров на соблюдение законодательства при декларировании доходов и выплате налогов.

Китайские власти будут регулярно проверять актеров, звезд и блогеров на соблюдение законодательства при декларировании доходов и выплате налогов. Об этом сообщило в субботу Главное налоговое управление КНР.

"Необходимо на регулярной основе проводить налоговые проверки для звезд, актеров и ведущих онлайн-трансляций, делать это путем выборочного контроля и предавать результаты инспекции широкой огласке", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В нем уточняется, что подобные меры следует распространить на всю сферу культуры и индустрию развлечений страны. "В соответствии с требованием отдела пропаганды [Центрального комитета Коммунистической партии Китая] <...> необходимо стимулировать долгосрочное гармоничное развитие соответствующей отрасли", - подчеркивается в документе.

Согласно заявлению, если представители эстрады, имеющие проблемы с налогами, до конца 2021 года по собственной инициативе проинформируют компетентные органы о допущенных нарушениях, они могут рассчитывать на снижение и даже отмену штрафов. Что касается актеров и компаний, прилежно декларирующих доходы, правительство надеется, что они станут хорошим примером для всех остальных звезд и предприятий в сфере интертеймента.

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Китай
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