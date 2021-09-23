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В четверг, в 6:21

Налог на деятельность техгигантов может принести Франции в 2022 около 518 млн евро

Налог на деятельность техгигантов может принести Франции в 2022 около 518 млн евро

Введение налога на деятельность крупнейших цифровых корпораций может обеспечить французской казне поступления размером примерно в €518 млн в 2022 году.

Введение налога на деятельность крупнейших цифровых корпораций может обеспечить французской казне поступления размером примерно в €518 млн в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные проекта бюджета, опубликованного в среду министерством экономики и финансов страны на своем сайте.

Ведомство отметило при этом, что данный налог уже позволил Франции получить в 2019 году €277 млн, еще €375 млн - в 2020-м, а в нынешнем, по прогнозам, поступления составят €358 млн.

Франция в июле 2019 года приняла решение о введении 3-процентного налога на оборотный капитал, полученный в стране крупнейшими цифровыми корпорациями - Google, Apple, Facebook и Amazon. Теперь ожидается, что этот национальный налог будет в дальнейшем заменен налогом международным. Его размер будет составлять не менее 15% от дохода.

Как сообщила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 130 стран мира уже заявили о своем присоединении к новым рамкам международной налоговой реформы, включающей налог в 15% на деятельность цифровых корпораций. Министры финансов стран Группы двадцати на своем совещании в начале июля одобрили проект данной реформы. Окончательные параметры реформы должны быть выработаны в рамках переговоров в ОЭСР с тем, чтобы налог можно было ввести начиная с 2023 года.

Фото: scmp.com

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