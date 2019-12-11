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Finance.kz
Finance.kz
11.12.2019

Начались торги акциями нефтяной компании Saudi Aramco

В Саудовской Аравии на бирже Tadawul начались торги акциями компании Saudi Aramco. Цена акции на старте продаж выросла на 10% до 35,2 риала. Компания стала крупнейшей по рыночной капитализации, обогнав Microsoft и Apple.

Рынок ждал размещения Saudi Aramco с 2016 г., когда о планах провести IPO впервые заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман.

Перед выходом на биржу Saudi Aramco оценили в $1,7 трлн. Это превышает совокупную стоимость пяти ведущих международных нефтяных компаний. Сбор заявок на участие в IPO начался 17 ноября, для индивидуальных инвесторов он завершился 28 ноября, для институциональных – 4 декабря.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман хотел, чтобы компания была оценена в $2 трлн. Это позволило бы привлечь $100 млрд от продажи 5% акций. До того как Saudi Aramco представила проспект эмиссии в начале ноября, оценки инвестбанков варьировались от $1,2 трлн до $2,3 трлн.

Как пишет The Financial Times, принц все же надеялся на оценку компании в $2 трлн. Чтобы повысить стоимость акций, государственные инвестфонды поощряли скупать акции Saudi Aramco сразу после начала торгов в Эр-Рияде, сообщили источники издания. Saudi Aramco отказалась проводить роуд-шоу за пределами стран Персидского залива и сделала ставку на местных инвесторов.

Уставный капитал Saudi Aramco составлял 60 млрд саудовских риалов (около $16 млрд) и был разделен на 200 млрд обыкновенных акций. Компания на 100% принадлежала государству.

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