Наблюдается рост в секторе корпоративных вкладов

После крайне низких показателей мая и августа текущего года, практически сопоставимых с показателями кризисного 2015 года, вклады юридических лиц заметно прирастают второй месяц подряд. Так, месячный рост в сентябре составил 3,1%, в октябре — сразу 9,5%. В результате по итогам октября объём корпоративных депозитов достиг уже 8,95 трлн тг — на 6,9% больше, чем годом ранее.

Напомним, по итогам октября 2018-го наблюдался годовой спад на 5,8%, в 2017-м — сразу на 10,2%.

Среди ключевой десятки банков — держателей бизнес-вкладов абсолютный лидер по годовому наращению портфеля в секторе — ForteBank: сразу плюс 34,4%, до 659,1 млрд тг.

ForteBank предлагает до 8,6% годовых и гибкие условия по вкладу «Финансовый конструктор» в зависимости от потребностей бизнеса — взносов и изъятий со счёта, срока и т. д., — чтобы можно было подобрать наиболее выгодный вариант. Также в банке можно открыть условные вклады на различные цели.

Заметим, в тройке лидеров это единственный казахстанский фининститут. Два других БВУ, показавшие наибольший прирост портфеля вкладов юридических лиц за год — дочерние банки. Так, на втором месте — Сбербанк, российская «дочка», с приростом в весомые 24,8%, до 767,2 млрд тг.

Замыкает тройку лидеров Ситибанк Казахстан, который полностью принадлежит Citibank N.A. и входит в международную корпорацию Citigroup Inc. Банк нарастил корпоративные вклады на 23,9% за год, до 696,5 млрд тг.

Любопытно, что у двух банков из ведущей тройки по приросту депозитов бизнеса портфели вкладов в целом равновесны.

У лидера, ForteBank, вклады юридических лиц занимают 54,1%, физических — соответственно, 45,9%.

У Сбербанка корпоративные вклады занимают 51,1%, розничные — 48,9%. А вот Ситибанк с розничными клиентами практически не работает, сконцентрировавшись целиком на обслуживании бизнеса: депозиты юрлиц занимают сразу 99,3% от портфеля вкладов банка.

Заметим, в целом по сектору вклады бизнеса занимают 50,1%, против 48,1% месяцем ранее и 49,9% — год назад. Таким образом, сегмент корпоративных вкладов снова на коне: обогнал розничный сегмент и вернул себе ведущую позицию и главную роль в качестве источника фондирования для БВУ РК.