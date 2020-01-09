На выплату соцпособий потратят 327 млрд тенге

В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев и министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов рассказали о реализации социальных инициатив Главы государства в 2020 году.

В своем выступлении вице-премьер подчеркнул, что с нового года повышена заработная плата 500 тыс. педагогов на 25%, 215 тыс. врачей и медсестер на 30% и 20% соответственно, 25 тыс. социальных работников и 34 тыс. работников культуры, искусства и архивов на 30%.

Также произведено повышение социальных выплат 2,2 млн. пенсионеров на 7%, более 4 млн. получателей различных госпособий на 5%, 132 тыс. получателей соцвыплат из ГФСС не менее чем на 30%. Всего повышение зарплат и соцвыслат охватывает 7,2 млн человек. В целом, доля расходов на социальную сферу в госбюджете увеличена с 47% до 50%.

«В Послании народу Казахстана Президент страны поставил перед Правительством задачу скорректировать механизм назначения АСП в целях обеспечения ее прозрачности, справедливости и мотивации к труду, а также внедрить гарантированный соцпакет для детей из малообеспеченных семей», – отметил Б. Сапарбаев.

Поддержка многодетных семей будет обеспечена за счет выплаты нового государственного пособия семьям, имеющим 4 и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Данное госпособие будет выплачиваться вне зависимости от доходов семьи, в дифференцированных размерах: с 4-мя детьми – 42 496 тенге; с 5-ю детьми – 53 127 тенге; с 6-ю детьми – 63 757 тенге; с 7-ю и более детьми – 74 388 тенге. На 6 января пособие назначено 367 тыс. семей и выплачено 17 млрд. тенге.

В госпрограмму «Енбек» внесены ряд изменений, в частности, организация краткосрочного обучения по заявкам работодателей, введены механизмы «Первое рабочее место» и «Контракт поколений», включены в регионы выбытия переселенцев г.Алматы и приема - Акмолинская и Карагандинская области.

Облегчены условия микрокредитования для многодетных и малообеспеченных семей в целях стимулирования их предпринимательской активности. Микрокредиты им будут предоставляться на льготных условиях с процентной ставкой не более 4% годовых, сроком до 7 лет. Кроме этого, установлен единый размер государственных грантов для всех категорий населения – 200 МРП (530,2 тыс. тенге). При этом члены многодетных и малообеспеченных семей имеют право получить гранты без предварительного обучения.

В сфере здравоохранения утверждена Госпрограммы до 2025 года, которая нацелена на увеличение роста продолжительности жизни казахстанцев с 73 до 75 лет, повышение качестве медуслуг, привлечение частных инвестиций и улучшение материально-технической базы.

В настоящее время СК-Фармация закуплено 88% лекарств на сумму 221 млрд тенге, которые отгружаются в медучреждения.

В рамках внедрения ОСМС обеспечена идентификация статуса «застрахованности» граждан и раздельный учет медуслуг, базовые медуслуги включены в пакет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. ОСМС позволит повысить доступность к высокотехнологической медицинской помощи и снизит «карманные расходы» населения на медицинскую помощь в среднем в 1,3 раза. Также ожидается увеличения расходов на одного застрахованного в 2020 году на 57,5% (с 55 тыс. до 87 тыс. тенге).

В сфере образования принят Закон «О статусе педагога», которым предусмотрены материальные и нематериальные стимулы для учителей, исключены несвойственные функции, расширены права педагогов.

Кроме того, утверждена Госпрограмма до 2025 года, нацеленная на повышение качества и содержания образования, 100% охват детей дошкольным воспитанием от 3 до 6 лет, решение вопросов аварийных и 3-х сменных школ, сокращение в 2 раза разрыва в качестве обучения в городской и сельской местности, рост финансирования высшего образования в 2 раза, науки – в 7 раз.

В свою очередь Биржан Нурымбетов сообщил, что всего в 2020 году на выплату государственного пособия многодетным семьям, адресную социальную помощь и гарантированный соцпакет предусмотрено 327 млрд. тенге.

«В январе 2020 года на выплату пособия предусмотрено 17,7 млрд. тенге. Эти средства уже перечислены в НАО «ГК «Правительство для граждан», которое, согласно графика, перечислит деньги на счета получателей. Многим гражданам пособия уже поступили на банковские карты», – проинформировал глава МТСЗН.

Он также подчеркнул, что помимо пособия многодетным семьям будет предоставляться широкий круг возможностей как для работы на дому, так и для открытия собственного дела.

Министр отметил, что казахстанцам, претендующим на назначение АСП, не стоит переживать, что они не успеют подать документы, и создавать очереди в центрах занятости.

«В конце прошлого года во всех регионах страны заранее были осуществлены выплаты АСП за декабрь, которые граждане должны были получить в январе. Теперь, в течение этого месяца, люди спокойно могут подать документы в центры занятости. Все, кто подпадает под критерии назначения АСП, получат выплаты за январь в феврале», – пояснил он.

В завершение своего выступления глава МТСЗН РК сообщил, что вопросы доставки гарантированных соцпакетов для детей из малообеспеченных семей отработаны местными исполнительными органами. Вопрос находится на контроле акимов всех уровней.