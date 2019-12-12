На сколько увеличатся пенсии и пособия с 1 января 2020 года

Минимальный размер заработной платы остался на прежнем уровне — 42 500 тенге, а минимальная базовая пенсионная выплата увеличилась на 800 тенге, составив 16 839 тенге. Минимальный размер пенсии в 2020 году составит 38 636 тенге против 36 108 тенге в 2019 году.

Пенсии казахстанцев будут проиндексированы с начала 2020 года. При этом пенсионные выплаты по возрасту увеличатся на 7 процентов. А базовая пенсионная выплата, которая дифференцированно выплачивается в зависимости от трудового стажа человека, будет расти в соответствии с ростом прожиточного минимума, то есть с начала года увеличится на 5 процентов.

Прожиточный минимум также повысится почти на 1500 тенге и составит 31 183 тенге. Месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы составит 3 739 тенге.

Месячный расчетный показатель (МРП) увеличится на 126 тенге и составит 2 651 тенге. В связи с этим повысятся государственные социальные пособия по инвалидности, по случаю потери кормильца, по возрасту, госспецпособия для лиц, занятых на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, детские пособия (единовременные и по уходу за ребенком до года), а также пособия многодетным семьям и родителям.

К примеру, пособия по инвалидности увеличатся так: инвалидам от общего заболевания I группы будут выплачивать 59 872 тенге (1,92 от прожиточного минимума), II группы — 47 710 тенге (1,53 ПМ), III группы — 32 431 тенге (1,04 ПМ). Пособия инвалидам детства с 16 лет I группы также повысятся до 59 872 тенге (1,92 ПМ), II группы — 49 581 тенге (1,59 ПМ), III группы — 37 420 тенге (1,20 ПМ). Детям-инвалидам до 16 лет будут выплачивать 43 657 тенге (1,4 от прожиточного минимума).

Единовременное пособие по случаю рождения ребенка увеличится: на первого, второго и третьего ребенка — до 100 738 тенге (38 МРП), на четвертого — до 167 013 тенге (63 МРП). Ежемесячные пособия по уходу за ребенком до года для неработающих женщин составят: на первого — 15 270 тенге (5,76 МРП), на второго — 18 054 тенге (6,81 МРП), на третьего — 20 811 тенге (7,85 МРП), на четвертого и более — 23 594 тенге (8,9 МРП).

12 декабря Сенат принял законопроект по вопросам обязательного социального страхования, социального обеспечения и государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения. Согласно этому законопроекту семьям с четырьмя детьми планируют выплачивать 42 500 тенге в месяц, с пятью — 53 125 тенге, с шестью — 63 750 тенге, с семью и более детьми — 73 375 тенге. Выплаты не будут зависеть от уровня дохода семьи.