На развитие Мангистауской области потратят 2,1 трлн тенге

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Аскара Мамина министр национальной экономики Асет Иргалиев представил Комплексный план социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы. Об этом сообщает пресс-служба МНЭ.

«Общий объем инвестиций на 2021-2025 годы составляет 2,1 трлн тенге. При этом львиная доля приходится на частные инвестиции – 1,6 трлн тенге, на республиканский бюджет – 338,8 млрд тенге и на местный бюджет – 118,3 млрд тенге», - сказал министр.

Согласно плану, в регионе обеспечат строительство газоперерабатывающего завода в г. Жанаозен, завода по производству каустической соды, хлоросодержащей продукции на территории СЭЗ «Морпорт Актау» и производство химреагентов, трансформаторов и др.

Для развития туристического потенциала Мангистауской области примут системные меры. Речь идёт о строительстве туристического комплекса и торговых рядов в районе «Теплого пляжа», этноаула с визит центром, 9 гостиниц, зон отдыхов, оздоровительных комплексов.

В сфере транспорта и логистики построят новый терминал, а также модернизируют действующий Международный аэропорт г. Актау, многофункциональный морской терминал «Саржа» в порту Курык.

Что касается развития предпринимательства, то будут активно применяться инструменты программ «Дорожная карта бизнеса - 2025», «Экономика простых вещей» и «Еңбек». Кроме того, построят 2 оптово-распределительных центров в г. Актау и Мунайлинском районе.

В АПК будет реализовано 25 инвестиционных проектов, предусмотрены субсидии ставок вознаграждения при кредитовании субъектов АПК и лизинге на приобретение скота, техники и технологического оборудования.

В области построят магистральный газопровод от газопровода «Жанаозен-Актау» и вторую нитку магистрального газопровода «Бейнеу-Жанаозен». Продолжится работа по строительству и вводу в эксплуатацию 4 млн кв. м. жилья, в том числе 220 тысяч кв. м. арендного жилья. Будут построены и модернизированы 118 км электросетей, 74,4 км теплосетей, 508 км газопровода, 844 км сетей водоснабжения, 949 км водоотведения и 1059 км автодорог.

Вместе с тем, в г. Актау построят многопрофильную больницу, поликлинику, 6 врачебных амбулаторий, 2 медицинских пункта, 24 школы. Также 5 колледжей будут оснащены современным оборудованием.

Для развития культурно-массовых мероприятий и спорта в регионе построят историко-краеведческий музей, драматический театр, стадион, ледовый дворец, 3 спортивных комплекса.

Как отметил глава МНЭ, улучшение экологического состояния области является одной из главных задач, поэтому Комплексный план включает в себя ряд мероприятий, включающих рекультивацию хвостохранилища «Кошкар Ата» и строительство 4 полигона ТБО.

Эффективная реализация Комплексного плана обеспечит к 2025 году рост ВРП региона на 32%, объема обрабатывающей промышленности на 43,3%, реальных доходов населения до 40,3% и создаст 60 тысяч новых рабочих мест.

«Конечная цель плана - улучшение благосостояния жителей Мангистауской области. Мы ожидаем, что план позволит нарастить темпы роста экономики региона», - заключил глава Миннацэкономики.