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Сегодня, в 7:15

На купюрах номиналом 2000 тенге не обязательна подпись председателя Национального Банка

Национальный Банк Республики Казахстан напоминает, что в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты с 2016 года исключено требование о наличии подписи Председателя Национального Банка на банкнотах казахстанского тенге. 

В настоящее время в обращении находятся банкноты номиналом 2000 тенге образца 2012 года как с подписью, так и без подписи Председателя Национального Банка. Оба вида банкнот являются законными платежными средствами и обязательны к приему по всем видам платежей. В случае возникновения вопросов просим обращаться в Департамент наличного денежного обращения по телефону: +7 (727) 2 596 814.

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