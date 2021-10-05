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05.10.2021

На Хайнане в течение трех лет построят 12 тыс. станций связи 5G

На Хайнане в течение трех лет построят 12 тыс. станций связи 5G

Администрация южной китайской провинции Хайнань планируют в течение трех лет построить 12 тыс. новых базовых станций мобильной связи пятого поколения (5G).

Администрация южной китайской провинции Хайнань планируют в течение трех лет построить 12 тыс. новых базовых станций мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на план местных властей по инновационному развитию промышленного интернета на 2021-2023 годы.

Увеличение количества станций 5G сделает доступным высокоскоростной интернет на открытом воздухе практически в любой части острова Хайнань. Возведение станций будет происходить параллельно с расширением оптоволоконной сети.

Администрация региона планирует содействовать комплексному развитию информационных технологий и производства нового поколения. По планам властей, расширение инфраструктуры 5G внесет свой вклад в создание индустриальной экономики провинции.

В мае текущего года управление связи Хайнаня сообщило, что в регионе насчитывается более 7,8 тыс. базовых станций 5G. На тот момент сеть охватывала основные города, медицинские и образовательные учреждения, а также ключевые достопримечательности острова.

Фото: kod.ru

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