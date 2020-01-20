На 5% планируют сократить с 1 апреля 2020 года число чиновников большинства госорганов РК

На 5% планируют сократить с 1 апреля 2020 года число чиновников большинства государственных органов Казахстана, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Сократить с 1 апреля 2020 года на 5% штатную численность государственных служащих, содержащихся за счет средств государственного бюджета в соответствии с трудовым законодательством, за исключением государственных органов, указанных в приложении к настоящему указу», - говорится в проекте указа президента Касым-Жомарта Токаева.

Согласно приложению, сокращения не коснутся следующих госорганов: Национальный центр по правам человека; аппараты акимов сел и сельских округов; Высший судебный совет; министерство обороны; Конституционный совет; аппараты палат парламента; администрация президента; управление делами президента; канцелярия премьер-министра; канцелярия Первого президента – Елбасы; архив Первого президента; Центральная избирательная комиссия.

«Настоящий проект разработан в соответствии с вашим поручением от 30 декабря 2019 года №19-4233-4 по сокращению государственных служащих в 2020 году на 5%, а также в реализацию пункта 5 общенационального плана мероприятий по реализации послания народу Казахстана от 2 сентября 2019 года по поэтапному сокращению с 2020 по 2023 годы на 25% численности государственных служащих и работников квазигосударственного сектора на республиканском и местном уровнях (за исключением работников учреждений социальной сферы). Принятие проекта указа позволит создать компактный государственный аппарат и повысить эффективность государственных органов», - сообщил в пояснительной записке к проекту указа премьер-министр Аскар Мамин.

Напомним, ранее МИА КазТАГ сообщало, что Токаев планирует в 2020 году ввести мораторий до 1 января 2021 года на объявление общих конкурсов на занятие вакантных административных государственных должностей корпуса «Б», за исключением вновь создаваемых и/или реорганизуемых государственных органов, а также следующих государственных органов: Национальный центр по правам человека; аппараты акимов сел и сельских округов; Высший судебный совет; министерство обороны; Конституционный совет; аппараты палат парламента; администрация президента; управление делами президента; канцелярия премьер-министра; канцелярия Первого президента – Елбасы; архив Первого президента; Центральная избирательная комиссия.