На 40% сокращена квота на привлечение иностранных рабочих в Казахстане

Предельно допустимое количество иностранной рабочей силы, разрешенное к привлечению работодателями для осуществления трудовой деятельности в Казахстане на 2020 год составило 29 292 единиц или 0,32% по отношению к численности рабочей силы в республике.

Квота была сокращена на 40% по сравнению с количеством, утвержденным 2019 году (48 700 единиц), в т.ч. по 3 категории (специалисты) – на 37% и 4 категории (квалифицированные рабочие) – на 23%. Актюбинская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области полностью отказались от привлечения иностранных работников по 4 категории и планируют покрыть потребности работодателей за счет местных специалистов.

Принятие квоты позволит защитить внутренний рынок труда от неквалифицированной иностранной рабочей силы, трудоустроить больше казахстанских кадров, а также удовлетворит спрос работодателей на квалифицированную иностранную рабочую силу