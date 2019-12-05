На $2 млрд подпишут соглашения Казахстан и Германия

«Для Казахстана Германия является ключевым европейским партнером. 86% торговли Германии с Центральной Азией приходится именно на Казахстан. Во время визита, я надеюсь, будет подписан пакет соглашений и меморандум, по приблизительным оценкам, на сумму около $2 млрд», – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев выразил заинтересованность в сотрудничестве с ФРГ, которая является мировым лидером в области машиностроения, а также направляет свои инвестиции в несырьевой сектор экономики Казахстана.

«Все интересные сферы будут представлены потенциальным немецким инвесторам. Более того, для них мы представим специальные условия, дадим площадки в наших 10 СЭЗ», – говорит глава государства.

Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев 5-6 декабря совершит официальный визит в ФРГ.

Касым-Жомарт Токаев также ответил на вопрос журналиста о возможном выходе на IPO АО «КазМунайГаз».

«В целом зарубежным инвесторам предложено около семи тысяч активов в самых разных областях. Мы хотим постепенно привлечь в том числе и иностранных инвесторов. Около 700 компаний будет выходить на IPO, на международные биржи. Что касается КМГ, такие планы есть, вопрос в том, чтобы подобрать удачный момент на рынке», – сказал он. Президент заявил, что в этом году это точно не произойдет.

Отвечая на вопрос, какая модель развития ближе для республики, российская или европейская, Президент Казахстана заявил, что страна стремится к развитию демократии, в республике поддерживаются более 3,5 тысячи НПО.

«Я сейчас упомянул Национальный совет общественного доверия, куда вошли известные журналисты, общественные деятели, блогеры и другие, экономисты, с которыми я время от времени консультируюсь. Мы выстроили рыночную экономику. По классификации Doing Business Казахстан находится на 25-м месте в мире с точки зрения удобства ведения бизнеса в нашей стране», – добавил Токаев.

Прокомментировал Президент и свои взаимоотношения с Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

«Я не скрываю, что мы консультируемся друг с другом, порой я прошу его совета, как человека, умудренного большим опытом госуправления. У нас нет тандема, нет двоевластия, есть законно избранный Президент», – отметил Касым-Жомарт Токаев