Н. Абдрахманов рассказал о деятельности нового финрегулятора

Об основных задачах, функциях и миссии нового финансового регулятора рассказал заместитель Председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Н. Абдрахманов, отвечая сегодня на вопросы журналистов в кулуарах мажилиса.

«С 1 января 2020 года в Казахстане функционирует новый финансовый регулятор, непосредственно подчиненный и подотчетный Главе государства, – Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АФР – прим.редакции). Указ о реорганизации Национального Банка Казахстана путем выделения из него Агентства «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан» подписан Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 11 ноября 2019 года и введен в действие с 1 января 2020 года», - напомнил Н. Абдрахманов.

Как отметил представитель финрегулятора, основными задачами и миссией АФР являются регулирование и развитие финансового рынка, содействие обеспечению финансовой стабильности финансового рынка и финансовых организаций, поддержание доверия к финансовой системе в целом и создание равноправных условий для деятельности финансовых организаций, направленных на поддержание добросовестной конкуренции на финансовом рынке, обеспечение надлежащего уровня защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг.

«Финрегулятор вправе применять к финансовым и иным организациям ограниченные меры воздействия, меры надзорного реагирования, в том числе с использованием мотивированного суждения, санкции и иные меры, предусмотренные законами Казахстана, по вопросам, входящим в его компетенцию», - сказал Н. Абдрахманов.