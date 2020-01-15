Н. Абдрахманов: «Программа рефинансирования ипотечных займов успешно реализуется в Казахстане»

О ходе реализации Программы рефинансирования ипотечных займов рассказал заместитель Председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Н. Абдрахманов, отвечая сегодня на вопросы журналистов в кулуарах мажилиса.

«Программа рефинансирования ипотечных жилищных займов с успехом реализуется в Казахстане с 2015 года по поручению Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы и направлена на сохранение единственного жилья, снижение долговой нагрузки и исключение валютного риска для ипотечных заемщиков. В рамках первой части Программы предусмотрено рефинансирование ипотечных займов, выданных в период с 2004 по 2009 годы. На поддержку заемщиков Национальным Банком выделено 130 млрд. тенге», - рассказал Н. Абдрахманов.

По его словам, Программа успешно реализуется, и на сегодняшний день в рамках Программы оказана помощь 28 тыс. заемщикам на сумму 171,4 млрд. тенге, снижена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссиям, неустойке на сумму более 56 млрд. тенге. «Выделенные банками средства освоены в полном объеме и с учетом револьверного механизма количество рефинансированных займов до 2035 года составит более 40 тысяч», - отметил Н. Абдрахманов.

Вторая часть Программы запущена 27 марта 2018 года и предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц в тенге по курсу Национального Банка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за долл. США). Сумма курсовой разницы (156 млрд. тенге) возмещается за счет средств Национального Банка. Банками будет снижена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссиям, неустойке на сумму более 136 млрд. тенге.

«На рефинансирование от валютных ипотечных заемщиков в банки подано более 9 тыс. заявок, из них 8 840 займов на сумму 78,7 млрд. тенге одобрены на рефинансирование», - сообщил Н. Абдрахманов.

«Системный анализ реализации Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов показал, что в дополнительной государственной поддержке нуждаются заемщики, рефинансировавшие займы в рамках Программы по категории СУСН, а также заемщики, чье единственное имущество перешло на баланс банков в счет исполнения обязательств по займам, - отметил он. - Основным видом доходов для данной категории заемщиков являются социальные выплаты и пособия из бюджета, в том числе адресная социальная помощь».

Срок оказания дополнительной помощи ипотечным заемщикам Программой рефинансирования ипотечных жилищных займов установлен до 1 июля 2021 года. Данная помощь оказывается в рамках изменений и дополнений в Программу, утвержденных Правлением Национального Банка Казахстана от 23 декабря 2019 года.

Н. Абдрахманов напомнил, что в рамках данных изменений банкам предоставлено право на основе тщательного всестороннего анализа финансового и социального положения заемщика по соглашению сторон применять в индивидуальном порядке дополнительные механизмы реабилитации заемщиков, относящихся к категории СУСН, испытывающих трудности с обслуживанием ипотечных займов.

«С целью возврата в собственность заемщика единственного жилья, числящегося на балансе банка, финансовым институтам предоставляется право осуществить финансирование заемщика, либо передать ему жилище в аренду с возможностью последующего выкупа», - уточнил представитель финрегулятора.

Как отметил Н. Абдрахманов, дальнейшая работа с проблемными ипотечными заемщиками будет осуществляться в индивидуальном порядке на площадке акиматов в рамках созданных по поручению Правительства рабочих групп.