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Finance.kz
Finance.kz
04.12.2019

Мынжанов избран Председателем Правления "Fincraft Group" вместо Ракишева

Как сообщает KASE, решением единственного участника от 29 ноября 2019 года внесены следующие изменения в составе Правления ТОО "Fincraft Group" (Алматы):

  • исключен Ракишев К.Х. – Председателя Правления; 
  • избраны: Мынжанов П.А. – Председатель Правления, Мукажанов Б.А. – заместитель Председателя Правления.

С учетом внесенных изменений Правление ТОО "Fincraft Group" состоит из четырех человек: Мынжанов П.А., Орумбаева Ә.А., Мукажанов Б.А., Ибрагимұлы Б.

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