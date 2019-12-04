Мынжанов избран Председателем Правления "Fincraft Group" вместо Ракишева

Как сообщает KASE, решением единственного участника от 29 ноября 2019 года внесены следующие изменения в составе Правления ТОО "Fincraft Group" (Алматы):

исключен Ракишев К.Х. – Председателя Правления;

избраны: Мынжанов П.А. – Председатель Правления, Мукажанов Б.А. – заместитель Председателя Правления.

С учетом внесенных изменений Правление ТОО "Fincraft Group" состоит из четырех человек: Мынжанов П.А., Орумбаева Ә.А., Мукажанов Б.А., Ибрагимұлы Б.