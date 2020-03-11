Алматы
  1. Главная
  2. Новости
Finance.kz
Finance.kz
Сегодня, в 3:39

Мусабек Алимбеков вошел в состав Совета Директоров Bank RBK

АО «Bank RBK» сообщает, что в ходе очного внеочередного общего собрания, состоявшегося 10 февраля, акционерами Банка был избран новый член Совета директоров, независимый директор Мусабек Алимбеков.

В этой должности г-н Алимбеков сосредоточится на работе с проблемными займами и будет курировать деятельность службы безопасности.

Появление в составе Совета директоров нового независимого директора соответствует лучшим практикам корпоративного управления и повысит эффективность работы руководящего органа финансового института. Усиление команды Совета директоров поможет Банку более точно актуализировать приоритеты дальнейшего развития и последовательно реализовывать все поставленные акционерами задачи.

«Мы искренне приветствуем Мусабека Тургынбековича в Bank RBK. Убеждены, что богатый опыт, полученный в течение его работы на различных должностях, а также  лидерские качества и высокий авторитет принесут неоценимую пользу для реализации долгосрочной стратегии Банка. Перед нашим финансовым институтом стоят амбициозные задачи, связанные с повышением объемов и эффективности бизнеса, в связи с чем высокие профессиональные компетенции нового члена нашей команды будут крайне востребованы», - прокомментировал данное назначение Председатель Совета директоров банка Торстен Пол.

Другие новости по темам:
КазахстанНовости банков Казахстана
Finance.kz
Finance.kz
Мусабек Алимбеков вошел в состав Совета Директоров Bank RBK
Мусабек Алимбеков вошел в состав Совета Директоров Bank RBK
АО «Bank RBK» сообщает, что в ходе очного внеочередного общего собрания, состоявшегося 10 февраля, акционерами Банка был избран новый член Совета директоров
Сегодня, в 3:39
Национальный Банк РК принял решение о повышении уровня базовой ставки до 12%
Национальный Банк РК принял решение о повышении уровня базовой ставки до 12%
Национальный Банк РК принял внеочередное решение по уровню базовой ставки, обусловленное необходимостью поддержания стабильности цен
Сегодня, в 3:35
Курс валют на 11 марта: курс доллара - 393.60, курс евро - 446.85, российский рубль - 5.47
Курс валют на 11 марта: курс доллара - 393.60, курс евро - 446.85, российский рубль - 5.47
Курс валют на сегодня, на 11 марта 2020 года в Казахстане: курс доллара - 393.60, курс евро - 446.85, российский рубль - 5.47
Сегодня, в 3:11
Последние новости
Компания месяца
Fingramota.kz
Fingramota.kz - повышение финансовой грамотности населения