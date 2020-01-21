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Сегодня, в 5:17

Мурат Айтенов назначен акимом города Шымкента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Айтенова Мурата Дуйсенбековича акимом города Шымкента. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

«Назначить Айтенова Мурата Дуйсенбековича акимом города Шымкента», — говорится в тексте Указа Президента.

Другим Указом Главы государства Айтаханов Ерлан Куанышович освобожден от должности акима города Шымкента.

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