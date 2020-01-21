Мурат Айтенов назначен акимом города Шымкента
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Айтенова Мурата Дуйсенбековича акимом города Шымкента. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Айтенова Мурата Дуйсенбековича акимом города Шымкента. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
«Назначить Айтенова Мурата Дуйсенбековича акимом города Шымкента», — говорится в тексте Указа Президента.
Другим Указом Главы государства Айтаханов Ерлан Куанышович освобожден от должности акима города Шымкента.
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