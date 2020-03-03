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Сегодня, в 5:55

Мухтара Джакишева выпустят на свободу

В Семее прошел суд по делу осужденного бывшего руководителя "Казатомпрома" Мухтара Джакишева. Его ходатайство об УДО удовлетворили.

Ходатайство Джакишева Мухтара Еркыновича об условно-досрочном освобождении удовлетворить, - сказала судья Алимова.

13 февраля стало известно, что Джакишев в очередной раз подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. О его деле высказался и Президент Касым-Жомарт Токаев. Он считает, что решение суда по делу Джакишева будет справедливым.

Экс-руководитель национальной атомной компании "Казатомпром" был задержан в 2009 году по обвинению в продаже государственных долей в крупнейших урановых месторождениях. В 2010 году суд признал Джакишева виновным в растрате и получении взятки. Его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

28 ноября 2018 года суд Семея отказал Джакишеву в УДО из-за того, что он не возместил ущерб в размере 99,6 млрд тенге. Во второй раз в условно-досрочном освобождении ему отказали 24 июля 2019 года.

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Мухтара Джакишева выпустят на свободу
Мухтара Джакишева выпустят на свободу
В Семее прошел суд по делу осужденного бывшего руководителя "Казатомпрома" Мухтара Джакишева. Его ходатайство об УДО удовлетворили.
Сегодня, в 5:55
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