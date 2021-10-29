МЦРИАП РК и HUAWEI подписали Меморандум о взаимопонимании

28 октября 2021 года в г. Нур-Султан в рамках Международного форума Digital bridge, посвященного технологиям, бизнесу и креативной экономике в Казахстане, состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП) и HUAWEI. Об этом сообщает прес-служба МЦРИАП.

Документ направлен на развитие сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий, а именно развития цифровизации различных отраслей экономики, укрепления информационно-коммуникационной инфраструктуры, роста научно-исследовательского потенциала Республики Казахстан.

Меморандум предусматривает сотрудничество сторон по следующим направлениям:

Принятие мер по совместной разработке сверхбыстрой, повсеместной и доступной национальной широкополосной сети, особенно для населения в удаленных районах, а также ускорению развертывания связи нового поколения и платформенных решений для цифровизации отраслей экономики;

Реализация действий по совместному развитию коммуникационной инфраструктуры Цифрового шелкового пути с помощью новых технологий и решений;

Образовательная деятельность, в том числе образовательные модули, программы развития талантов в области ИКТ, научное консультирование и обмен опытом в области обучения специалистов;

Сотрудничество в сфере совместных исследований для развития научно-технического потенциала Республики Казахстан на основе опыта компании.

«Подписанный меморандум послужит началом сотрудничества с вами в таких сферах, как 5G, Smart City, IoT и Индустрия 4.0, повышение качества человеческого капитала в IT-сфере и др., особенно в контексте реализации нацпроекта «Технологический прорыв за счет цифровизации, инноваций и науки», – сказал Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

«Сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий позволит повысить качество экономического роста, международной конкурентоспособности бизнеса и уровня человеческого капитала, тем самым укрепляя внутренний и внешний рынки страны»,–отметил Чжан Цинго, СЕО Huawei Technologies Kazakhstan. –

«Компания Huawei готова предоставить свою экспертизу, международный опыт, высокие технологии для быстрейшего развертывания связи нового поколения и платформенных решений для цифровизации отраслей экономики».

Подписанный Меморандум о взаимопонимании способствует совершенствованию работы механизмов информационно-коммуникационной инфраструктуры, развитию сферы телекоммуникаций на уровне Республики Казахстан и в разрезе регионов и отраслей экономики; а также позволяет обмениваться данными для научных и образовательных исследований в целях развития цифровой экономики РК.

Фото: пресс-служба МЦРИАП