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Вчера, в 7:27

Moody's улучшило прогноз Евразийского банка до «Стабильный»

Moody's улучшило прогноз Евразийского банка до «Стабильный»

Moody's Investors Service (Moody's) улучшило до «стабильного» прогноз Евразийскому банку по долгосрочным рейтингам депозитов в национальной и иностранной валюте.

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) улучшило до «стабильного» прогноз Евразийскому банку по долгосрочным рейтингам депозитов в национальной и иностранной валюте. Рейтинги банка остались на прежнем уровне. Официальное сообщение об этом опубликовано на сайте Moody's.

Улучшение прогноза, как следует из пресс-релиза агентства, отражает стабильность профиля финансовой устойчивости банка благодаря высоким показателям эффективности и качества займов в сегменте потребительского кредитования.

Агентство отмечает, что несмотря на неблагоприятную экономическую среду и сложный бизнес-ландшафт после вспышки коронавируса Евразийский банк смог стабилизировать показатель квартальной прибыли до начисления резервов, которая превысила 10 миллиардов тенге. Это позволяет банку значительно увеличить отчисления на формирование резервов под проблемные займы. 

Доля проблемных кредитов по международным стандартам бухгалтерского учета МСФО в валовом ссудном портфеле банка уменьшились до 25,4% на 30 июня 2021 г. с 28,8% на 31 декабря 2020 г. В то же время покрытие резервами проблемных займов выросло до 81,1% с 64,7%. 

«Мы рады и в целом ожидали позитивной оценки результатов работы банка в сложный период пандемии. Благодаря внедрению новой бизнес-стратегии и грамотному управлению рисками банк достаточно быстро вернулся к активному кредитованию. Мы начали технологическую трансформацию и запустили новые цифровые сервисы, что позволило удержать сильные рыночные позиции во многих сегментах бизнеса и достичь хороших финансовых показателей. Это и было отмечено экспертами рейтингового агентства. В нынешнем году мы продолжим работу по повышению рентабельности и качества портфеля», — сказал Валентин Морозов, председатель правления Евразийского банка.

Moody's ожидает, что Евразийский банк сможет и дальше генерировать хорошую прибыль, тем самым существенно снижая риски платежеспособности банка.

Кроме того, регуляторные риски существенно снизились, поскольку банк соответствует критериям резервирования по некоторым корпоративным кредитам, качество которых проверялось регулятором и международными экспертами в ходе процедуры оценки активов (AQR) в 2019 году.

Агентство считает, что долгосрочные рейтинги Евразийского банка могут быть повышены, если банк сохранит высокую рентабельность и продолжит работу над повышением качества активов. 

Евразийский банк — универсальный социально-значимый финансовый институт, 8-й по размеру активов среди казахстанских банков. Сеть обслуживания банка включает в себя 17 филиалов и 114 отделений по всей стране.

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