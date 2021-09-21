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Во вторник, в 12:39

Moody's отозвало рейтинги АО "Банк "Bank RBK" по национальной шкале

Moody's отозвало рейтинги АО "Банк "Bank RBK" по национальной шкале

По инициативе АО "Bank RBK" 16 сентября 2021 года международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги банка по национальной шкале.

На сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE) сообщается, что по инициативе АО "Bank RBK" 16 сентября 2021 года международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги банка по национальной шкале, которые на момент отзыва составляли: 

- Долгосрочный рейтинг по депозитам по национальной шкале "Ва3.kz" 

- Долгосрочный рейтинг риска контрагента по национальной шкале "Ва1.kz" 

Основанием для решения Банка об отзыве рейтингов по национальной шкале послужило использование клиентами, контрагентами и инвестиционным сообществом глобальных рейтингов банка, которые на момент отзыва национальных рейтингов остались прежними: 

  • Долгосрочный рейтинг по депозитам в национальной и иностранной валюте "В2" 
  • Краткосрочный рейтинг по депозитам банка "Not Prime" 
  • Скорректированная базовая оценка кредитоспособности "b3"; 
  • Базовая оценка кредитоспособности "b3"; 
  • Долгосрочная оценка риска контрагента "B1(cr)"; 
  • Краткосрочная оценка риска контрагента "Not Prime (cr)";
  • Долгосрочный рейтинг риска контрагента "B1";
  • Краткосрочный рейтинг риска контрагента "Not Prime".

Прогноз по глобальной шкале по долгосрочным депозитным рейтингам и общий прогноз по компании "Стабильный".

Фото: forbes.kz

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КазахстанНовости банков Казахстана Moody'sКазахстанская фондовая биржа (KASE)
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