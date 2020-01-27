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Сегодня, в 4:47

Moody's отозвало рейтинг «КазТрансОйл»

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) отозвало рейтинг эмитента АО «КазТрансОйл» (KTO) Baa3 и прогноз «позитивный».

«Moody's Investors Service отозвало рейтинг эмитента АО «КазТрансОйл» (KTO) Baa3 и прогноз «позитивный». Moody's решило отозвать рейтинг по собственным деловым причинам», - говорится в сообщении.

После IPO, проведенного в декабре 2012 года, 10% минус одна акция КТО находятся в свободном обращении на Казахстанской фондовой бирже (KASE), напоминает Moody's.

В 2018 году выручка КТО составила Т225 млрд, а скорректированная на Moody's EBITDA – Т112млрд.

АО «КазТрансОйл» – дочерняя компания АО «НК «КазМунайГаз» (Baa3, позитив), является монопольным оператором государственной нефте- и водопроводной инфраструктуры в Казахстане, на долю которого приходятся около 40% транспортировки нефти, добываемой в стране.

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