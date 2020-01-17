Алматы
  1. Главная
  2. Новости
  3. Молдабекова А.М. определена представителем Национального Банка Республики Казахстан в Совете директоров KASE
Национальный банк РК
Национальный банк РК
Сегодня, в 5:44

Молдабекова А.М. определена представителем Национального Банка Республики Казахстан в Совете директоров KASE

Национальный Банк Республики Казахстан определил своим представителем в составе Совета директоров Казахстанской фондовой биржи (KASE) Молдабекову А.М., заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан. 

В соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" в состав Совета директоров KASE на постоянной основе с правом голоса входят по одному представителю от уполномоченного органа (Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка) и Национального Банка Республики Казахстан. 

Состав Совета директоров KASE опубликован на интернет-сайте KASE – http://kase.kz/ru/kase_management/

Другие новости по темам:
Нацбанк РККазахстан
Национальный банк РК
Национальный банк РК
5 советов, как стать экологичнее в интернете
5 советов, как стать экологичнее в интернете
В век информационной глобализации стало необходимо соблюдать также и цифровую гигиену: регулярно менять пароли, не открывать незнакомые ссылки и очищать гаджеты от ненужной информации.
Сегодня, в 12:02
Цена биткоина вплотную подобралась к отметке $9000
Цена биткоина вплотную подобралась к отметке $9000
Сегодня, 17 января, первая криптовалюта обновила предыдущий локальный максимум на отметке $8903 (Bitstamp) и вплотную подобралась к уровню $9000.
Сегодня, в 7:48
Apple купила стартап в области искусственного интеллекта за $200 млн
Apple купила стартап в области искусственного интеллекта за $200 млн
Apple никак не насытится стартапами в области искусственного интеллекта. По сообщениям, технический гигант приобрел малоизвестную AI компанию за $200 млн.
Сегодня, в 7:47
Последние новости
Компания месяца
Fingramota.kz
Fingramota.kz - повышение финансовой грамотности населения