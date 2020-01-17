Молдабекова А.М. определена представителем Национального Банка Республики Казахстан в Совете директоров KASE

Национальный Банк Республики Казахстан определил своим представителем в составе Совета директоров Казахстанской фондовой биржи (KASE) Молдабекову А.М., заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

В соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" в состав Совета директоров KASE на постоянной основе с правом голоса входят по одному представителю от уполномоченного органа (Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка) и Национального Банка Республики Казахстан.

Состав Совета директоров KASE опубликован на интернет-сайте KASE – http://kase.kz/ru/kase_management/