Moderna сообщила о задержках в производстве вакцины в Европе

Компания Moderna сообщила, что ее партнеры по производству вакцины от коронавируса за пределами США «сталкиваются с задержками» из-за проблем с лабораторными исследованиями, которые были в последние дни, сообщил Bloomberg.

Пресс-секретарь компании Коллин Хасси сообщила, что проблема была решена, однако она замедлила выпуск вакцины на рынки за пределами США. Moderna скорректирует поставки препарата в краткосрочной перспективе.

По ее словам, компания поставляет вакцину с конвейера, потому что у нее нет дополнительных запасов препарата на складе, чтобы сгладить временные перебои с поставками. В Moderna не рассказали, где именно произошли перебои. Партнерами компании за пределами страны стали швейцарская компания Lonza Group AG, которая производит вакцину, и Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA в Испании, которая ее разливает.

Вакцина против коронавируса Moderna одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и европейским регулятором. Эффективность препарата, по данным компании, при первичном анализе составила 94,1%, при тяжелых случаях заболевания — 100%.