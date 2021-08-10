Moderna обошла Merck по рыночной стоимости

На волне обнадеживающих новостей о том, что спрос на вакцину от COVID-19 будет по-прежнему постоянным и высоким, акции фармацевтической компании Moderna в понедельник в моменте выросли на 19%, что позволило компании превзойдя конкурента — Merck по рыночной стоимости, пишет Markets Insider.

В понедельник благодаря росту акций рыночная стоимость компании, производящей вакцину от вируса на основе технологии мРНК, почти достигла $200 млрд. Бумаги закрылись ростом на 17,10%.

Во втором квартале выручка Moderna выросла на 6,516% и превысила $7 млрд. Вакцина, разработанная ей, оказалась на 95% эффективной для предотвращения заболевания коронавирусом, и во многом благодаря ей Moderna, которая на рынке всего около 11 лет, стоит сейчас больше, чем Merck, гигант индустрии фармацевтики, имеющий 130-летнюю историю.

Сейчас Moderna близка к оценке $200 млрд: в последний раз ее оценка составляла $197 млрд, тогда как Merck оценивалась в $191 млрд.

Компания является лидером по показателям роста в индексе S&P 500 с начала года, поднявшись на 553% к настоящему моменту.

Росту акций компании способствовали две оптимистичные новости: ее вакцина получила предварительную регистрацию в Австралии, что открывает путь для распространения ее среди лиц с 18 лет и старше. А регуляторы в Швейцарии расширили возможность применения вакцины Moderna от COVID-19 для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. В этой возрастной категории в стране около 4 тыс. человек.

Косвенно росту акций Moderna помогло заявление ее конкурента, BioNTech, который вместе с Pfizer распространяет свою вакцину от COVID-19: эта компания отметила значительный рост прибыли во втором квартале и ожидает не менее крупного спроса на вакцину в 2022 году и в дальнейшем.

Также большим плюсом может быть и то, что в некоторых странах, таких как Израиль, вскоре вероятна третья ревакцинация для некоторых групп населения, например, пожилых. Главный врач США — доктор Фаучи — также сказал, что он поддерживает ревакцинацию в стране наиболее уязвимых групп населения.

Фото: rbc.ru