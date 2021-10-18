Mitsubishi Corp. потратит $17,5 млрд на сокращение выбросов углекислоты в атмосферу

Крупнейшая в Японии торгово-инвестиционная корпорация Mitsubishi Corp. намерена инвестировать 2 трлн иен ($17,5 млрд) в проекты, связанные с радикальным сокращением выбросов углекислоты в атмосферу. Они будут рассчитаны на период до 2030 года, говорится в официальном сообщении компании, действующей в глобальных масштабах.

Примерно половина этих инвестиций будет направлена на проекты, связанные с возобновляемыми и новыми, экологическим чистыми источниками энергии, такими как водород и аммиак. Mitsubishi Corp. намерена также вкладывать средства в производство сжиженного природного газа (СПГ) как важного энергетического ресурса в процессе перехода к полному отказу от промышленных выбросов углекислоты в атмосферу.

Корпорация обещает наполовину сократить выбросы на связанных с ней предприятиях к 2030 году по сравнению с уровнем 2020 года. Полностью выбросы углекислоты на объектах, имеющих отношение к Mitsubishi Corp., предполагается свести к нулю к 2050 году.

Правительство Японии Ёсихидэ Суги еще в октябре 2020 года поставило задачу прекратить промышленные и автомобильные выбросы углекислоты в атмосферу к 2050 году. Это предполагается обеспечить в первую очередь за счет использования возобновляемых источников энергии и полной утилизации углекислого газа, вырабатываемого на предприятиях.

Фото: bbc.com