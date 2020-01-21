Мировые финансовые рынки подхватили китайский вирус

Котировки акций в Гонконге и материковом Китае резко снизились во вторник, 21 января, из-за беспокойства инвесторов по поводу распространения нового коронавируса в Китае. Гонконгский индекс Hang Seng опустился на 2,8%, что стало его самым сильным дневным падением в этом году, а индекс Shanghai Composite — на 1,4%. Европейские индексы во вторник утром тоже снизились. В частности, STOXX 600 к 12.30 мск опустился на 0,7%.

Многие китайцы сейчас собираются в отпуск, так как приближается празднование китайского Нового года. Но в Европе и США опасаются распространения вируса, некоторые аэропорты мира уже инициировали дополнительные проверки пассажиров, пребывающих из Китая. Если распространение вируса продолжится, это может негативно сказаться на туризме. Поэтому особенно сильно подешевели акции компаний из туристического сектора. Например, котировки акций международного аэропорта Шанхая опустились на 2,2%, Air China — на 3,2%. Кроме того, подешевели акции европейских люксовых компаний, чья выручка сильно зависит от китайских потребителей. Акции LVMH и Burberry утром тоже подешевели более чем на 3%.