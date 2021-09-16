Мировой долг к концу году может достигнуть $300 трлн

Совокупный кредитный долг государственного, корпоративного и частного секторов по всему миру в период второго квартала 2021 года достиг $296 трлн. Наряду с этим уменьшилась доля долга в мировом ВВП. Это следует из отчета, опубликованного Институтом международных финансов. С апреля по июнь долги государств и компаний, а также частных лиц увеличились на $4,8 трлн.

Аналитики Института говорят, что тенденция только нарастает. Правительствам необходимо внедрять программы, в том числе образовательные, с целью поэтапного снижения долгового бремени, иначе глобальная закредитованность через несколько месяцев достигнет $300 трлн. В отчете указывается, что наиболее существенно долг увеличился в развивающихся странах, где в указанный период уровень общей задолженности вырос на $3,5 трлн и составил $92 трлн.

Как уже отмечалось, доля долга в мировом ВВП впервые уменьшилась после рекордных значений прошлого года — с 362% в первом квартале до 353% во втором. В опубликованном отчете говорится, что только пять государств имеют отношение долга к ВВП на уровне, предшествовавшем пандемии — это Мексика, Аргентина, Дания, Ирландия и Ливан.