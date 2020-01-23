Минтруда предлагает казахстанцам получать еще 2 соцуслуги через SMS

Министерство труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) предлагает получать еще 2 услуги через SMS, без обращения граждан в какие-либо государственные инстанции. В частности, речь идет о назначении пособия по инвалидности, а также социальных выплат на случаи утраты трудоспособности.

Такой формат позволяет казахстанцам получать услуги практически с любой точки страны и в любое время. Для этого важно быть зарегистрированным в базе мобильных граждан и ответить на первое сообщение в течение 3 дней. При этом исключается необходимость обращения гражданина в государственные органы за получением услуги. Процесс инициирует государство.

«Я считаю, что нужно сейчас максимум наших услуг переводить в такой формат, ведь мы – социальное министерство. Государство должно работать для граждан, предлагать свои услуги. Поэтому, чтобы казахстанцы не тратили время и деньги на сборы документов, поездки и ожидание, мы отправляем им простые SMS-сообщения с запросом на оказание услуги. Если гражданин отвечает в течение 3 дней, она оперативно оказывается. Это ведь удобно: можно находиться где угодно и просто ответить на SMS», – прокомментировал нововведение вице-министр Нариман Мукушев.

Ранее услугу по назначению пособия по инвалидности и социальной выплаты на случаи утраты трудоспособности можно было получить, обратившись в ЦОН и территориальные подразделения Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН. Вместе с тем, обе услуги доступны на портале egov.kz.

Напомним, в рамках программы «Цифровой Казахстан» Правительство РК проводит работу по переводу государственных услуг в электронный формат. По итогам 2019 года 80% услуг ведомства оказываются в электронном формате.