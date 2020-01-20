Минсельхоз закрыл экспорт живого скота

В прошлом году за пределы Казахстана вывезено 156 тысяч голов крупного рогатого скота. При этом, подавляющее большинство– 121,6 тысячи голов или 78% – увезено в Узбекистан, еще 14% – в Армению.



Так же из страны вывезено почти 264 тысячи голов овец, из них более половины было маточное поголовье. Основным скупщиком мелкого рогатого скота также является Узбекистан. В соседнее государство увезено свыше 200 тысяч овец (76%). РФ закупила 21,5 тысячи голов (8,1%), Азербайджан – 18 тысяч (6,7%), Иран – около 12 тысяч (4,5%).

Массовый экспорт живого скота для дальнейшей переработки и перепродажи создал основу для спекулятивного роста цен на мясную продукцию. Кроме того, сложившаяся ситуация привела к снижению загрузки казахстанских мясо перерабатывающих предприятий и откормочных площадок. В среднем, за 2019 год они были загружены менее, чем на половину от своей мощности. Основной причиной их недозагрузки стал дефицит сырья, сложившийся в результате высокого уровня экспорта живого скота.

Поскольку Госпрограммой развития АПК на 2017-2021 годы перед МСХ РК поставлена задача по увеличению экспорта переработанной продукции в 2,5 раза, ведомство вынуждено принять меры касательно сложившейся ситуации. В этой связи, на основе обращений откормочных площадок и мясокомбинатов, принято решение внести изменения в совместный приказ министерств сельского хозяйства и финансов «О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных» от 21 октября 2019 года, который ранее временно ограничивал лишь экспорт маточного поголовья. Данные изменения полностью запрещают вывоз живого поголовья КРС и МРС всех половозрастных групп.

Проект соответствующего документа положительно согласован с отраслевыми экспертными организациями и акиматами областей, получено положительное заключение НПП «Атамекен» и одобрение Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях. В настоящее время проводится согласование с заинтересованными госорганами.

Введение изменений в указанный приказ позволит сохранить и увеличить поголовье казахстанского скота в ближайшие годы, загрузить отечественные мясокомбинаты качественным сырьем по приемлемым ценам и нарастить производство и экспорт готовой переработанной продукции.