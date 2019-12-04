Минсельхоз в корне изменил систему страхования для аграриев
МСХ РК разработало новый закон, который отменил неэффективную систему обязательного страхования посевов.
МСХ РК разработало новый закон, который отменил неэффективную систему обязательного страхования посевов. Вместо этого вводится добровольное страхование субъектов агропромышленного комплекса с целым пакетом мер реальной поддержки аграриев.
Как отмечает пресс-служба ведомства, система обязательного страхования была введена 15 лет назад специальным законом «Об обязательном страховании в растениеводстве». Она должна была помочь крестьянам возмещать убытки в случае гибели посевов, однако не справилась с этой задачей.
Система обязательного страхования оказалась формальной – при наступлении страхового случая получаемые страховые выплаты не покрывали даже минимальных производственных затрат фермеров.
Изучив обращения аграриев, Минсельхоз подготовил новые механизмы, которые в корне меняют подходы системы страхования в сельском хозяйстве. Эти новшества были включены в Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования АПК», подписанный Главой государства 28 октября т.г.
В результате, в январе 2020 года Закон «Об обязательном страховании в растениеводстве» утратит свою силу и будет осуществлен переход от обязательной формы страхования к добровольному страхованию рисков в сфере растениеводства и животноводства.
Новая система страхования также предусматривает конкретные меры государственной поддержки субъектов АПК. К примеру, вместо механизма субсидирования страховых выплат Минсельхоз ввел субсидирование приобретение страховых полисов. Это уменьшит траты фермеров и сделает прозрачными процессы страхования и получения страховых выплат.
Министерство также предусмотрело норму, которая разрешает фермерам использовать страховой полис как дополнительное обеспечение при оформлении займов в банках второго уровня.
Стоит отметить, что новая система добровольного страхования станет работать на электронной платформе. Заключение договоров страхования, субсидирование, определение факта наступления страхового случая и страховая выплата будут производиться через информационную систему. Это позволит выстроить прозрачную систему управления рисками.