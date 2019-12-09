Минсельхоз упростил порядок выхода из кредитных товариществ

Министерство сельского хозяйство РК по просьбе фермеров изменило законодательство, чтобы сделать процедуры вхождения и выхода из кредитных товариществ максимально простыми.

Глава государства К. Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования АПК», разработанный Минсельхозом, который дает право общему собранию участников кредитного товарищества делегировать исполнительному органу КТ свои исключительные компетенции по принятию (выбытию) участников, а также изменению устава КТ или утверждению его в новой редакции в связи с принятием (выбытием) участников.

Таким образом, если раньше для принятия или выбытия нового участника нужно было собрать всех действующих участников кредитного товарищества и на это могли потребоваться годы, то теперь такую же процедуру, но в короткие сроки смогут провести всего несколько человек, входящих в состав правления. В Минсельхозе отмечают, что изменения сделаны для улучшения деятельности кредитных товариществ.

СПРАВОЧНО: кредитные товарищества – это финансовые кооперативы, осуществляющие кредитование без лицензии Нацбанка РК. Эти объединения кредитуют только своих участников. Их цель – взаимная финансовая помощь на привлекательных условиях. Кроме того, полученную прибыль КТ возвращают своим же участникам в виде дивидендов.

Средства могут быть направлены на улучшение качества и видов услуг, либо на снижение стоимости предоставляемых кредитных ресурсов. Через систему КТ финансируются не только растениеводы и животноводы, но и несельскохозяйственный бизнес на селе, а также переработка сельхозпродукции.

Другим преимуществом одного из самых эффективных инструментов поддержки сельского населения является географическую близость. Для получения кредита больше не нужно ехать в город, достаточно обратиться в ближайшее КТ в своём районе проживания. Там, где нет банков или микрофинансовых организаций, представлены КТ.

Кредитные товарищества в Казахстане действуют с 2011 года. В сфере АПК их уже более 200, а общее число участников превысило 20 тысяч сельхозпроизводителей. На сегодняшний день через КТ выдано свыше 40 тысяч кредитов на 300 млрд тенге. На сегодняшний день основным источником фондирования КТ является АО «Аграрная кредитная корпорация».